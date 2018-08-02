Власти Китая после угрозы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов призвали Соединенные Штаты оставаться уравновешенными и «подкорректировать свое поведение».

Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя МИД Китая Генга Шуанга, передает Укринформ.

«Китай призвал Вашингтон оставаться уравновешенными и «подкорректировать свое поведение» после угрозы США повысить пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов США из-за спора о технологической политике (страны - ред.)», - говорится в сообщении.

Шуанг также предупредил администрацию президента США Дональда Трампа не пробовать шантажировать Китай, потому что это никогда не сработает.

Также представитель китайского ведомства порекомендовал Соединенным Штатам не принимать импульсивных решений.

Как сообщалось, в начале июля США ввели 25-процентную пошлину на товары китайского производства на общую сумму 50 млрд долл.

Китай в ответ установил 25% пошлины на американские товары.

Позже в администрации президента США заявили, что планируют ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долл.