Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского Патриарха Варфоломея.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, в дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Президент Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях.

Порошенко выразил благодарность Его Святейшеству Патриарху Варфоломею «за постоянную заботу Матери-Церкви о верующих украинского народа, который переживает непростые времена агрессии против нашего государства со стороны Российской Федерации, в связи с незаконной аннексией Крыма».

Президент также выразил благодарность за позицию по Украинской церкви. «Для большинства украинцев очень важны слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви. Что передача в 17 веке контроля Москве проходила неканоническим образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский Патриархат», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса. «Это исторический момент не только для Украины и украинской церкви вернуться в лоно Церкви-Матери», - подчеркнул Порошенко.

Представитель Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил отметил, что от имени Его Святейшества делегация Патриархата сегодня находится в Украине. «С большим удовольствием я передаю вам послание от Его Святейшества», - сказал он.

Епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Илларион зачитал послание Патриарха Варфоломея, который отметил важность крещения Святого Владимира от Первопрестольной церкви Константинополя в метрополии Херсонеса и крещения Украины-Руси. «Новокрещенный народ вошел под духовное руководство, безудержную заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией Вселенского Патриархата», - говорится в послании.

В послании Вселенского Патриарха отмечено: «Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалии».

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.