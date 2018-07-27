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Президент США Дональд Трамп готов осуществить визит в Москву после получения официального приглашения.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, передает УНИАН.

«Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после начала года», - говорится в заявлении.

«Он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», - заявила Сандерс.

Ранее сегодня Путин заявил: «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Как сообщал ForUm, Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год.

Они встречались 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. 

 
ForUm

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