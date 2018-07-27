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Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту - наш долг», - написал он в Facebook. 

Напомним, с 21 июля в Киеве и некоторых других городах наблюдалась задержка с выплатой пенсий.

В Пенсионном фонде объяснили, что смещение сроков выплаты пенсий в июле обусловлено разрывами поступления единого социального взноса, и заверили, что в текущем месяце все пенсии будут полностью обеспечены финансовым ресурсом.

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил служебное расследование.

 
ForUm

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