Президент США Дональд Трамп перенес встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на 2019, сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти, когда закончится «охота на российских ведьм». Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году», - заявил Болтон, передает Радио Свобода.

Он уточнил, что речь идет о расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера. При этом Болтон не объяснил, почему считает, что расследование завершится в 2019 году.

Напомним, президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.

Стороны выражали намерение провести еще одни переговоры – осенью в США.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По данным американских спецслужб, за атаками на серверы Демократической партии, произошли два года назад, стояло Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

В начале августа 2017 спецпрокурор Роберт Мюллер собрал большую коллегию присяжных для расследования «русского следа» в выборах. Мюллер выясняет, был ли сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает, Трамп называет это расследование «охотой на ведьм».