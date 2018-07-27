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Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на 7 миллиардов гривен.

Такое решение было вынесено 23 июля и обнародовано накануне, сообщает Экономическая правда со ссылкой на enkorr.

Суд не нашел правонарушений в действиях «Нафтогаза» как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

До официальной публикации решения энерготаможня заявила, что намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что «Нафтогаз» не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

Руководитель Энергетической таможни Украины Игорь Пиковский уточнил, что санкции применяются к НАК «Нафтогаз Украины» как юридическому лицу, а не персонально к Коболеву.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» обжаловал штраф в суде.
ForUm

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