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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обжаловал в судебном порядке штраф в сумме более 8 млрд гривен, наложенный на него Государственной фискальной службой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК, Коболев подал два иска соответствующих суммам штрафных санкций – на 7 и 1,3 млрд гривен.

Слушания по одному из исков запланированы на 11 апреля, дата рассмотрения второго еще не определена.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что «Нафтогаз» не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

Руководитель Энергетической таможни Украины Игорь Пиковский уточнил, что санкции применяются к НАК «Нафтогаз Украины» как юридическому лицу, а не персонально к Коболеву.
ForUm

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