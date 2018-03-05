Государственная фискальная служба объяснила, за что наложила на главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева штраф в 8,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ГФС.

«Мы начали начислять НАК «Нафтогаз Украины» налоговые обязательства сразу с момента их возникновения – с января 2017 года. Переговоры о погашении этого долга тянутся с марта прошлого года», - рассказал руководитель Энергетической таможни Украины Игорь Пиковский.

По его словам, наложив на НАК «Нафтогаз Украины» штраф на основании неуплаченных компанией таможенных платежей, налоговики выполнили юридическое действие, которое, по их мнению, отвечает нормам законодательства.

«Санкции применяются к НАК «Нафтогаз Украины» как юридическому лицу, а не персонально к Андрею Коболеву», - отметил Пиковский.

Также он говорит о том, что в штрафных санкциях нет поставок на оккупированную территорию.

«В письме «Укртрансгаза» Энергетической таможне четко написано – у них нет информации по поставкам на оккупированную территорию с Платово и Прохоровки. Мы эти объемы газа и не учитывали. Мы посчитали таможенные обязательства и санкции по тем объемам, которые они сами нам указали», - говорит Пиковский.

Он отметил, что «Нафтогаз» мог выйти из ситуации и предоставить складскую справку перевозчика (в ней указывается перечень товаров, находящихся на складе) вместо акта приема-передачи товара. Она является достаточным основанием для таможенного оформления. Однако «Нафтогаз» эту справку не предоставил.

Еще один возможный вариант развития событий, говорит Пиковский, НАК мог обратиться за рассрочкой по уплате таможенных платежей, но таких обращений тоже не было.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что «Нафтогаз» не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что собирается судиться с ГФС.