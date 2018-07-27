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Досудебное расследование возможной халатности автошколы, в которой обучалась вождению подозреваемая в дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими 18 октября 2017 года в центре Харькова Елена Зайцева, установило факты пропуска занятий. Об этом сообщил журналистам представитель отдела коммуникации Национальной полиции Харьковской области, передают Українські Новини.

По его словам, на данный момент продолжается досудебное расследование с целью установления нарушений служебной деятельности, а также лишения государственной аккредитации этой автошколы.

«В ходе расследования выявлены факты пропуска занятий учениками группы, в которой обучалась Зайцева. Также установлен бесспорный факт пропуска занятий непосредственно Зайцевой», - сказал представитель отдела коммуникации.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Из источника, близкого к правоохранительным органам, изданию стало известно, что речь идет о школе вождения «Транстур», расположенной на ул. Алчевских в центре Харькова.

Напомним, 24 июля защита Зайцевой впервые попросила выпустить ее из СИЗО, но  суд продлил арест подозреваемым в ДТП на два месяца.

 

 
ForUm

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