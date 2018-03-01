Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что получил два персональных штрафа на более чем 8 млрд гривен. Об этом он сообщил в Facebook.

«А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен. То есть я, как физическое лицо, должен уплатить 8,3 миллиарда гривен «не позднее 15 дней», - написал Коболев.

Согласно тексту постановления, он «не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов».

«Реальная причина – отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО «Газпром» контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает «Газпром», - заявил Коболев.

В конце февраля коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» прекратил выставлять счета украинскому «Нафтогазу» за поставленный газ в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Счета не будут выставляться с начала 2018 года, а также за весь 2017 год.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

В то же время арбитраж не поддержал требование компании о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, представленная «Нафтогазом» в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям.