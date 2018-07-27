Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития по реализации Порядка установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию).

Как сообщает пресс-служба правительства, принятые изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоением категории от 1 до 5 звезд.

Оценивания гостиниц на соответствие требованиям государственных стандартов отныне будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.

Наличие сертификатов у отелей поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе своего размещения, поэтому будет способствовать повышению добросовестной конкуренции на рынке туристических услуг и улучшению качества туристического обслуживания потребителей.