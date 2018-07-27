также в разделеОбщество
27 июля. Картина дня 19
Украинцы массово мигрируют в Литву 16
Минздрав напомнил правила первой помощи при отравлении грибами 10
Полиция: Зайцева не посещала занятия в автошколе 63
Холодницкий ушел в длительный отпуск 10
Обмен заложниками: Денисова направила официальное письмо Москальковой 12
Суд отменил семимиллиардный штраф Коболеву 55
Власти Торецка: Утечки химикатов на фенольном заводе нет 19
Свитолина отказалась ехать на турнир в Москву 35
В Одессе задержали группу воров-альпинистов из России 25
Полиция задержала боевика батальона «Рим» 16
Суд вынес приговор виновнику ДТП, оставившему умирать двух сбитых пешеходов 18
Парк во Львове превратили в свалку, начато расследование 21
Полиция задержала 4 участников драки в горсовете Конотопа 15
СЦКК: Боевики стягивают технику к линии фронта и укрепляют позиции 33
Пограничники усиливают охрану госграницы на Закарпатье 43
В Словакии дипломат РФ обозвал посла Украины дебилом 299
На Прикарпатье задержали антиукраинского интернет-агитатора 17

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития по реализации Порядка установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию).

Как сообщает пресс-служба правительства, принятые изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоением категории от 1 до 5 звезд.

Оценивания гостиниц на соответствие требованиям государственных стандартов отныне будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.

Наличие сертификатов у отелей поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе своего размещения, поэтому будет способствовать повышению добросовестной конкуренции на рынке туристических услуг и улучшению качества туристического обслуживания потребителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги