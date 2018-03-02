Штраф в размере 8,3 млрд гривен за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд куб м. газа у «Газпрома» в 2015 году предъявлен не персонально главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет.

Об этом в комментарии Українським Новинам заявил начальник энергетической таможни Игорь Пиковский.

«Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса, штраф - на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае НАК «Нафтогаз Украины» и ее руководитель Андрей Коболев», - заявил Пиковский.

При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.

«Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в «Укравтодоре» руководитель предприятия - не гражданин Украины», - пояснил Пиковский.

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд грн, поскольку по ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

При этом Пиковский отметил, что если в НАК не согласны с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ГФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обращаться в суд.

Напомним, Андрей Коболев заявил, что ГФС 28 февраля предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании «Газпром».