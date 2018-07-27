Transparency International Украина призывает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Представительство глобальной антикоррупционной сети убеждено – только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине», - говорится в нем.

«Руководитель учреждения является его лидером и лицом, поэтому его запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет. При сложившихся обстоятельствах, ТI Украина призывает Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине», - резюмировали в организации.

Как сообщал ForUm, в марте появилась информация, что САП обнаружила прослушку в кабинете у Холодницкого. Позже ГПУ подтвердила эту информацию, уточнив, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

26 июля КДКП не уволила Холодницкого с должности главы САП.