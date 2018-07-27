Transparency International Украина призывает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
«Представительство глобальной антикоррупционной сети убеждено – только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине», - говорится в нем.
«Руководитель учреждения является его лидером и лицом, поэтому его запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет. При сложившихся обстоятельствах, ТI Украина призывает Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине», - резюмировали в организации.
Как сообщал ForUm, в марте появилась информация, что САП обнаружила прослушку в кабинете у Холодницкого. Позже ГПУ подтвердила эту информацию, уточнив, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.
ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.
Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.
26 июля КДКП не уволила Холодницкого с должности главы САП.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время