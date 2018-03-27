Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.
«Действительно в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого», – сообщил генпрокурор, передает УНИАН.
Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.
«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете Холодницкого», - сообщил Луценко.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.
Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время