Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.



«Действительно в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого», – сообщил генпрокурор, передает УНИАН.

Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.

«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете Холодницкого», - сообщил Луценко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.