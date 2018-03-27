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Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

«Действительно в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого», – сообщил генпрокурор, передает УНИАН.

Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.

«Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете Холодницкого», - сообщил Луценко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.
ForUm

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