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Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова информации Виктория Сюмар вышла замуж за первого заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка. Об этом она сообщила в Facebook.

«Я знаю его с 2014 года, из самых тяжелых времен своей жизни... Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, будучи заместителем губернатора Киивщины ... мы помогали друг другу», - написала политик.

Она отметила, что «Христюк шесть лет прослужил в спецподразделении «Альфа», был советником министра МЧС, председателем Баришевского районного совета (уволился из-за несогласия с политикой Януковича в 2012), был активистом Майдана и обеспечивал безопасность одного из лидеров Майдана В.Кличко. Далее - заместитель губернатора Киивщины и один из тех, кто очень много сделал для создания и поддержки батальонов в те сложные времена. Потом – первый заместитель городского головы Ирпеня».

Сегодня, по словам нардепа, Христюк уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного «политика».  

Также она сообщила, что семья будет жить в ее квартире в Киеве.

«Чтобы уж совсем не возникало вопросов, я дам все ответы. У меня есть одна квартира в Киеве, у Дмитрия – в Буче. У меня есть одно авто Volvo, у него – одно авто Toyota (при разводе Дмитрий все имущество – дом и две квартиры оставил бывшей жене). Мы помогаем моей маме достроить дом в Киевской области и как только введем его в эксплуатацию, будем праздновать всей семьей там.  Никакого другого имущества, счетов или бизнеса мы не имеем», - написала Сюмар.

 
ForUm

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