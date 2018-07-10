На одном из информационных сайтов Приирпенья появилась информация о романе заместителя ирпенского мэра Дмитрия Христюка и депутата Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Виктории Сюмар.

Сопоставив ряд деталей подробностей личной жизни, которые оба политика выставляют публично, журналисты обратили внимание на много аргументов, свидетельствующих о совместном проживании этих персон, пишут Комментарии.

Напомним, Дмитрий Христюк, бывший регионал, после событий на Евромайдане став заместителем председателя Киевской областной государственной администрации (ОГА) по квоте партии «УДАР» (Украинский Демократический Альянс за Реформы Виталия Кличко), приехал в Приирпенье, чтобы побороть коррупционные схемы мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Но вместо этого стал его заместителем. Год назад получил подозрение. По версии следствия, Христюк, «действуя в преступной организации совместно с мэром Ирпеня Владимиром Карплюк и другими установленными следствием лицами», совершили хищение бюджетных средств и земель на территории Ирпеня на десятки миллионов гривен.

Христюку инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

По информации следователей, миллионы из бюджета Ирпеня были выделены на покойника - ООО «Будэнергосоюз», которое было зарегистрировано в 2016 году на человека, умершего еще в 2012 году.

Как отмечает журналист Ирина Федорив: «Приирпенье – регион, где не действуют законы. Здесь безнаказанно бьют активистов в защиту зеленых зон. Следователи не находят виновных годами. Местные жители задержали одного нападающего, который избил председателя ТИК. За 1000 гривен пенсионерку чуть не забили насмерть. Титушка-боксер до этого охранял застройки «Новых лиц» (партия мэра Ирпеня). Прошел год, а следствие до сих пор не объявило фамилия заказчика нападения. Официально знаем только исполнителя. Следствие ведет полиция. Прокуратура здесь бессильна, как и в других делах. Полиция - это квота «Народного фронта» - Арсен Аваков возглавляет МВД».

По информации этого СМИ, партия мэра Ирпеня «Новые лица» в полиции усилила свое влияние за счет народного депутата Виктории Сюмар («Народный фронт»). Причиной является ее якобы близкие отношения с подсудимым экс-регионалом, заместителем мэра Ирпеня Христюком. Источник подчеркивает, что Христюк использует личные отношения с Сюмар, чтобы избежать ответственности, в частности за подписание договоров с ФЛП-мертвецом.

Так, спасать Христюка пришел лично заместитель председателя фракции «Народный фронт» (куда входит Сюмар) Андрей Тетерук. Тогда появление зампредседателя фракции «Народный фронт», который готов был взять экс-регионала на поруки вызвала немалое удивление у общественных активистов и средств массовой информации.