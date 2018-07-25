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На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона поставила вопрос кражи оккупантами украинской собственности и требует от РФ и боевиков ее вернуть.

Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов «Укрзализныци», в свое время приобретенных за кредит ЕБРР, и которые сейчас находится в оккупированном Донецке», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они «ничейные» и их можно купить.

«Так всегда действуют мародеры и воры – воруют и продают краденое. Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях», - подчеркнула представитель Украины.
ForUm

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