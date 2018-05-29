Служба безопасности расследует трансляцию сайтом korrespondent.net «военного парада» во временно оккупированном Донецке 9 мая.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от «Народного фронта», председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием «Парад победы 2018 в ДНР». Важный прецедент», – написал она и опубликовала фотокопию соответствующего ответа СБУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициировал расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию «военного парада» из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР».