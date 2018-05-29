также в разделеОбщество
Матиос хочет создать в Украине военные суды 10
44 миротворца МВД участвуют в операциях ООН 10
Украина договорилась с Францией о поставке 55 вертолетов для МВД 23
Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности 32 россиян 24
Суд по Крысину перенесли: он отказался выходить из камеры 29
В Белой Церкви в общежитии распылили перцовый газ, пострадали 4 студентов 16
«Мы их цап-царап»: РФ объявила в розыск задержавших «Норд» пограничников 40
В прошлом году в Украине после вакцинации умерли 17 детей 32
Бабин: Украинские фирмы помогали строить Керченский мост 1373
Люстрированного прокурора впервые восстановили в должности 45
За время независимости погибли более 30 украинских миротворцев 18
Суд продлил арест бывшему «замминистра» Крыма 40
На объектах соцкультбыта в Кривом Роге нардеп от БПП ворует бюджетные средства? 100
Военные ежегодно совершают около 20 тысяч преступлений 56
Палестинские боевики нанесли ракетный удар по Израилю 49
Украинские бойцы захватили пулемет боевиков 55
В Канаде предлагают передать Украине оружие, предназначавшееся для курдов 44
На Светлодарской дуге военные уничтожили технику боевиков 248

Служба безопасности расследует трансляцию сайтом korrespondent.net «военного парада» во временно оккупированном Донецке 9 мая.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от «Народного фронта», председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. 

«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием «Парад победы 2018 в ДНР». Важный прецедент», – написал она и опубликовала фотокопию соответствующего ответа СБУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициировал расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию «военного парада» из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги