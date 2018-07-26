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Водителю BMW, совершившему смертельное ДТП в Черкассах, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что 38-летний житель Харькова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем BMW-318 и двигаясь в Черкассы по ул. Вячеслава Черновола вблизи перекрестка с ул. Чайковского не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo под управлением 25-летнего жителя Черкасс, который двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора.

 

 

После столкновения автомобиль Fiat Doblo от полученного ускорения в неуправляемом состоянии выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Водитель автомобиля BMW-318 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас на основании собранных в производстве доказательств последнему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, и принимаются меры по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, погибшими оказались жена и сын полицейского.
ForUm

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