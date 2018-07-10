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В Верховной Раде аккредитовано около 4,5 тыс. людей, Служба безопасности Украины обратила внимание на некоторых из них. Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«У пресс-службы сегодня 4,5 тыс. аккредитаций и десятки представлений от СБУ, согласно которым часть этих людей просто записывают и отправляют для российских СМИ определенное видео. Это тайная информация, но я с ней была ознакомлена, поскольку я имею этот доступ. Дальше там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции: когда хочется как-то не так ответить, когда задают действительно провокационные вопросы. На этих людей обратили внимание», - сказала Сюмар.

По ее словам, сейчас законодательство в Украине предусматривает аккредитацию любого, кто подтвердит причастность к СМИ, даже незарегистрированного.

Напомним, Регламентный комитет ВР предложил создать в парламенте пресс-центр для журналистов, ограничив доступ в кулуары Рады.

Исполняющий обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента Павел Пинзеник прогнозирует, что инициатива по ограничению доступа журналистов в кулуары ВР не будет поддержана.
ForUm

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