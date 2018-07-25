Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода «Северный поток – 2», по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе, сообщает DW.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода планируется завершить к концу 2019 года.

Как ранее сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.