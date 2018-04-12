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Финляндия выдала полный пакет разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте проекта Nord Stream 2 AG, передает 112 Украина.

Региональная администрация Южной Финляндии разрешила использовать воды государства для строительства газопровода.  

«По результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода «Северный поток – 2», общая протяженность которого составит около 1230 км», - сказал менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG Торе Гранског.

Отмечается, что процедуры получения разрешений в России, Швеции и Дании проводят согласно графику.

Напомним, ранее Финляндия дала согласие на реализацию проекта в исключительной экономической зоне страны.

Разрешение на строительство «Северного потока – 2» также выдала Германия.

Как сообщалось, реализацию проекта «Северный поток – 2» стоимостью почти 10 млрд евро «Газпром» и его партнеры намерены начать в апреле 2018 года. Предполагается, что газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет вдвое больше, чем у первого «Северного потока», а строительство планируется завершить до конца 2019 года.

 
ForUm

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