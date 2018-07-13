Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии. Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

«Вы спросили о трубопроводе. По-моему, это трагедия. Я считаю, что это ужасный поступок, который был сделан, когда вы кормите миллиардами и миллиардами долларов, главным образом из Германии, но и из других стран..., казну России в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы был мир во всем мире», - заявил Трамп.

«Я считаю, что это ужасный поступок, который делает Германия. Я считаю, что это ужасная ошибка, и поскольку мне нравится Ангела, я был очень открытым и говорил об этом... Я думаю, что это ужасное дело, что у вас есть трубопровод, который тянется из России. И я верю, что Германия будет получать 50-60% или, я даже слышал, 70% их энергии из России», - добавил президент.

В этой связи он подчеркнул: «Как вы можете работать во имя мира и работать с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной. Я не думаю, что это хорошо. Вы не работаете, исходя из силы, всей вашей силы. Я думаю, что это очень плохо для Германии и немецкого народа, и я не думаю, что это очень хорошо для НАТО».

Как ранее сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.