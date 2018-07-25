Сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Есть погибшие, но достоверно узнать их количество пока невозможно, сообщает ВВС.

Недостроенная дамба стоимостью в 1 млрд долларов была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в «батарею Азии».

Прорыв дамбы в провинции Аттапы произошел в понедельник вечером. В общей сложности на провинцию обрушилось 5 млрд кубометров воды – этот объем соответствует 2 млн олимпийских бассейнов.

Без жилья остались более 6,5 тысяч человек.

На снимках с места событий поселения в районе дамбы затоплены полностью, видны только крыши домов. В соседних деревнях люди пытаются спасти свое имущество.

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

Строительство дамбы началось в 2013 году.

Работы велись до сих пор и должны были закончиться в этом году – в 2019 году дамба должна была быть введена в строй.

Дамба – совместный проект южнокорйских и лаосских компаний. Ее стоимость оценивается в миллиард долларов.

Экологические организации не раз высказывали свои опасения в связи с планами лаосского правительства построить систему дамб в стране и превратить Лаос в энергетический хаб.

Согласно амбициозному плану правительства, Лаос должен стать «батареей Азии».

В стране работает 10 дамб, от 10 до 20 находятся в процессе строительства и реконструкции, десятки планируется построить в ближайшие 20 лет.