также в разделеМир
Белый дом больше не будет публиковать отчеты о телефонных разговорах Трампа 6
Много дел в Вашингтоне: Дочь Трампа закрывает собственный бренд 13
Пострадавший в Эймсбери: «Новичок» был в флаконе от дорогих духов 32
Италия согласилась принимать спасенных в Средиземном море мигрантов 19
В Греции из-за лесных пожаров погибли не менее 50 человек 50
Грецию охватили пожары: десятки погибших и пострадавших 20
В США создали спецотдел по борьбе с кибератаками РФ 16
Адвокат, обнародовавшая видео пыток в российской тюрьме, уехала из страны 42
СМИ: Бутина встречалась с руководством ФРС и минфина США 23
Неизвестный открыл стрельбу в Торонто: ранены 14 человек 35
Лавров потребовал освободить Бутину 111
«Новая газета» опубликовала видео пыток в российской тюрьме 86
Экс-президенту Южной Кореи дали еще 8 лет тюрьмы 19
Трамп обещает стать «худшим врагом» Путина, если отношения между странами не улучшатся 27
Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 26
Трамп уже ожидает следующей встречи с Путиным 28
СМИ: Российские пранкеры от имени премьера Армении разыграли Могерини и Юнкера 32
Цукерберг признал, что РФ вмешивалась в выборы в США с помощью Facebook 105

Сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Есть погибшие, но достоверно узнать их количество пока невозможно, сообщает ВВС.

Недостроенная дамба стоимостью в 1 млрд долларов была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в «батарею Азии».

Прорыв дамбы в провинции Аттапы произошел в понедельник вечером. В общей сложности на провинцию обрушилось 5 млрд кубометров воды – этот объем соответствует 2 млн олимпийских бассейнов.

Без жилья остались более 6,5 тысяч человек.

На снимках с места событий поселения в районе дамбы затоплены полностью, видны только крыши домов. В соседних деревнях люди пытаются спасти свое имущество.   

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

Строительство дамбы началось в 2013 году.

Работы велись до сих пор и должны были закончиться в этом году – в 2019 году дамба должна была быть введена в строй.

Дамба – совместный проект южнокорйских и лаосских компаний. Ее стоимость оценивается в миллиард долларов.

Экологические организации не раз высказывали свои опасения в связи с планами лаосского правительства построить систему дамб в стране и превратить Лаос в энергетический хаб.

Согласно амбициозному плану правительства, Лаос должен стать «батареей Азии».

В стране работает 10 дамб, от 10 до 20 находятся в процессе строительства и реконструкции, десятки планируется построить в ближайшие 20 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги