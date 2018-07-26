В Ореховском районе Запорожской области зарегистрировано два случая поражения молнией, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Первый случай произошел 25 июля в 15:06 в смт Камышеваха. Двое мужчин в возрасте 49 и 18 лет стояли у магазина по улице Богдана Хмельницкого. В этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. Пострадавшие после осмотра врачей от госпитализации отказались.

В 16:24 произошел еще один случай в селе Новотроицкое. 66-летний мужчина находился в своем дворе, когда в это время рядом ударила молния. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в центральную областную больницу.

По данным Гидрометцентра, 25 июля на территории Запорожской области прошли грозовые дожди и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В районе аэропорта было зафиксировано усиление ветра до 28 м/с, а это стихийное гидрометеорологическое явление. За час выпала полумесячная норма осадков (25 мм).

По состоянию на 08:00 26 июля в Службу спасения поступило 14 сообщений о происшествиях, которые произошли в результате ухудшения погодных условий.

Так, в 15:20 поступило сообщение о том, что под мостом в Вознесеновском районе две маршрутки (1 из них с пассажирами) и легковой автомобиль ВАЗ попали в водяной плен. Спасатели освободили автомобили, после чего они продолжили движение самостоятельно.

На распиловку поваленных деревьев спасатели выезжали 5 раз в Шевченковском, Хортицком и Днепровском районах Запорожья.

Кроме того, спасатели выкачали воду в офисных помещениях в Шевченковском и Александровском районах и в домовладениях в городах Гуляйполе и Пологи, а также в Гуляйпольском районе.