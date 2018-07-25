В Киеве заблокировано движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды в результате ливня. Об этом сообщает «Киевпастранс».

«С 15:20 временно заблокировано движение трамваев маршрутов №№11,12,16,19 и троллейбусов маршрутов №№6,18,25,28,33 по ул. Кирилловская от ул.Сырецкая до стадиона Спартак по причине скопления воды из-за ливня», - говорится в сообщении.

Из-за чрезвычайной ситуации со скоплением воды с 15:40 в столице введено «оперативное положение №4» на трамвайных и троллейбусных маршрутах по улицам Щусева, Грекова, Святошинская, Телиги, Индустриальная, пр. Победы, Борщаговская, Автозаводская, Кирилловская, в районе станций метро «Шулявская» и «Берестейская».

Напомним, в среду в Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падений деревьев, бигбордов, подтопления автодорог и переходов.