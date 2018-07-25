Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, рассказал, что сам подарил флакон своей подруге, в котором, как впоследствии выяснилось, находился «Новичок». Об этом пишет Русская служба ВВС.

Подруга Роули Дон Стерджесс получила более серьезную дозу отравляющего вещества и скончалась 9 июля.

Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.

Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.

Коробка с бутылочкой лежала дома у Роули пару дней, после чего он подарил ее Стерджесс.

Помимо флакона в коробочке находился сделанный из пластика распылитель.

Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.

«Видимо так она и заболела. Наверное, так оказался заражен и я, когда я вставлял распылитель во флакон, часть жидкости попала мне на руки, но затем я помыл руки под краном», - добавил он.

«Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро».

Через 15 минут Дон Стерджесс почувствовала себя плохо, спросила, нет ли у Роули таблеток от головной боли, и сказала, что ей нужно лечь в ванну.

«Я зашел в ванную комнату, она лежала полностью одетая в ванной, выглядела она совсем плохо», - говорит Роули.

Роули выписали через три недели после отравления.

Роули винит себя за произошедшее и возмущается поведением «безответственных людей», которые оставили яд в местах, где его могли найти другие.

Британские власти обратились к жителям Солсбери и других городов с предупреждением не подбирать найденные в общественных местах предметы, в особенности шприцы, иголки, косметику или предметы, сделанные из пластика, металла или стекла.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.