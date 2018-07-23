Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос депутата-беглеца Александра Онищенко по делу о хищении средств.

Как говорится в сообщении НАБУ, Онищенко вызывают на допрос 26 июля на 12:00.

Онищенко является фигурантом «газового дела».

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания.

В ноябре Онищенко сообщил, что планирует получить в Германии рабочую визу.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа, в результате чего понесло убытки ГП «Укргазвыдобування».

В целом следствие установило причастность к участию в газовой схеме 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 человекам вступил в законную силу обвинительный приговор.