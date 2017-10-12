Сегодня, 12 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали предполагаемого участника преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», который скрывался от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 205 Уголовного кодекса Украины.

В частности, речь идет о: участии в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенным в составе преступной организации; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательство.

По данным НАБУ, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, 5 сентября НАБУ задержало еще одного участника даненой преступной организации.

Как известно, 30 мая обвинительный акт в отношении 8 лиц, задействованных в так называемой «газовой схеме» Александра Онищенко, направлен в Соломенский райсуд Киева

В общем следствием установлена ​​причастность к участию в «газовой схеме» 27 человек. Во время досудебного расследования 9 из них признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще 10 подозреваемых в уголовном производстве, в том числе и организатор коррупционной схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.