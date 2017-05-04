Интерпол отказался объявлять в розыск беглого нардепа Александра Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Таркало.

«По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко. Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ», - пишет издание.

Напомним, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

2 декабря Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.