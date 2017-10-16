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Народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в организации коррупционной схемы по перепродаже газа и скрывающийся от украинского правосудия за границей, утверждает, что получил политическое убежище еще 4 апреля.

Об этом он сказал Украинской правде.

«Еще 4 апреля мне предоставили убежище», - сказал он.

На вопрос, о какой стране идет речь, заявил, что не хочет называть.

При этом Онищенко уточнил, что это не Великобритания.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

15 октября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении Онищенко.

Сам Онищенко считает, что процедура заочного осуждения в отношении него невозможна.
ForUm

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