Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, на доследование из-за процессуальной ошибки. Об этом сообщает ТАСС.

«Определением суда дело возвращено прокурору», - зачитал судья решение.

В ходе заседания Гриб сообщил, что вину не признает. В ходе судебного заседания защитники украинца ходатайствовали о возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой. «В тексте обвинения Павлу Грибу вменяется статья 205.1 в редакции УК РФ от 2006 года, хотя, исходя из материалов следствия, должна быть применима та же статья редакции УК РФ от 2016 года», - сказала адвокат.

После совещания тройка судей удовлетворила ходатайство защитников, отправив дело на доследование.

По версии предварительного следствия, с 27 марта 2017 года по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ, полагают следователи.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.



