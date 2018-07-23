Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, на доследование из-за процессуальной ошибки. Об этом сообщает ТАСС.
«Определением суда дело возвращено прокурору», - зачитал судья решение.
В ходе заседания Гриб сообщил, что вину не признает. В ходе судебного заседания защитники украинца ходатайствовали о возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой. «В тексте обвинения Павлу Грибу вменяется статья 205.1 в редакции УК РФ от 2006 года, хотя, исходя из материалов следствия, должна быть применима та же статья редакции УК РФ от 2016 года», - сказала адвокат.
После совещания тройка судей удовлетворила ходатайство защитников, отправив дело на доследование.
По версии предварительного следствия, с 27 марта 2017 года по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ, полагают следователи.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время