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Суд города Краснодар в России продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец Павла Игорь Гриб.

«Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда Краснодара - до 4 мая оставить под арестом», – отметил он.

По словам отца, следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду «справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было».

«В то же время на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет. Лекарства, приобретенные за свой счет не дают. Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление. Борьба продолжается», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
ForUm

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