На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки американский президент Дональд Трамп дал четко понять, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что американская администрация придерживается очень жесткой позиции по украинском вопросу.

«Мы предоставили украинским силам помощь, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желания украинского народа», - сказал госсекретарь.

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки. Во время совместного брифинга Трамп заявил, что придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной, однако Путин ответил, что «для РФ вопрос Крыма закрыт».

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. Президент США поручил пригласить российского президента в Вашингтон.