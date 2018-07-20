Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерти.

Об этом в эфире Громадського сказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую ​​информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями», - сказал Динзе.

Адвокат встречался с Сенцов 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.

«Мы общались через стекло. Он передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму. Он пытается следить из разных источников за крымскими делами», - рассказал Динзе.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

19 июля его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что около недели назад у Сенцова был второй кризис, и врачи уговорили его принимать смесь.