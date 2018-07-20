Задержанная за незаконную деятельность по продвижению интересов России в США Мария Бутина выступала в поддержку боевиков на Донбассе. Об этом свидетельствуют записи в ее блоге в Живом Журнале, а также видео на ее канале в Youtube, передает ТСН.

В июне 2014 года Бутина была участником митинга в поддержку так называемой «Новороссии», который проходил в Москве. В своем блоге она призывала людей идти на митинг и жертвовать деньги боевикам. Также она заявляла, что «русские Украины имеют право на восстание».

Кроме того, Бутина писала, что если бы в России было разрешено свободное ношение оружия, то российских наемников на Донбассе было бы гораздо больше.

На этом же митинге Мария Бутина была одним из спикеров. В своем выступлении она оправдывала аннексию Крыма и говорила, что «Донбасс идет тем же путем». Бутина призвала поддержать боевиков «добровольцами, гуманитарной помощью, в интернете и всеми способами». Вместе с этим события на Донбассе она назвала «гражданской войной».

Также в блоге Марии Бутиной есть много записей, в которых она пишет о своем посещении Крыма во время и после аннексии. В частности, она проводила собрание сторонников свободного ношения оружия.



Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.