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Вчера, 17 июля, в оккупированном Енакиево Донецкой области в результате несчастного случая при выполнении работ на очистных сооружениях погибли четыре сотрудника водоканала, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса». 

«17 июля 2018 года в 10:15 при выполнении регламентных работ на канализационной насосной станции канализационных очистных сооружений №1 Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса» произошел групповой несчастный случай», – говорится в сообщении.

Так, в результате трагедии погибли инженер-технолог Сыроватская Елена Александровна 1993 года рождения, оператор хлораторных установок Беседина Людмила Николаевна 1974 года рождения, слесарь-ремонтник Подольский Сергей Владимирович 1961 года рождения, электрогазосварщик Топитчак Андрей Игоревич 1996 года рождения.

Кроме того, были госпитализированы начальник очистных сооружений Николенко Светлана Леонидовна 1981 года рождения, слесарь-ремонтник Ефременко Александр Александрович 1984 года рождения, слесарь-ремонтник Верчаков Игорь Иванович 1972 года рождения, машинист насосных установок Верчакова Наталья Владимировна 1954 года рождения.

В настоящее время ведется расследование произошедшего несчастного случая.

По данным СМИ, на объекте произошел выброс газа, которым и отравились работники предприятия.
ForUm

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