В Киеве под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции установили памятник коррупции, сообщает 112 Украина.

Скульптуру посвятили «всем взяточникам и коррупционерам».

Памятник представляет собой «позолоченного» мужчину в клетке с долларами на полу и золотом в мешках.

Примечательно, что установленная скульптура не будет стоять лишь под зданием НАПК, ее планируют перемещать под здания других антикоррупционных органов. Изготовление памятника обошлось в тысячу гривен, а «золотили» его при помощи баллончика с краской.

Фото: LIGA.net