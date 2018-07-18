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В Киеве под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции установили памятник коррупции, сообщает 112 Украина.

Скульптуру посвятили «всем взяточникам и коррупционерам».

Памятник представляет собой «позолоченного» мужчину в клетке с долларами на полу и золотом в мешках.

Примечательно, что установленная скульптура не будет стоять лишь под зданием НАПК, ее планируют перемещать под здания других антикоррупционных органов. Изготовление памятника обошлось в тысячу гривен, а «золотили» его при помощи баллончика с краской.

Фото: LIGA.net
ForUm

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