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Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» прекратило подачу воды на пять фильтровальных станций в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, «Вода Донбасса» прекратила подачу воды из канала Северский Донец-Донбасс на 5 фильтровальных станций – Красноармейскую, Великонанадольскую, две Мариупольские и Донецкую.

«Если на Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища и соответственно Мариуполь без воды не останется, то на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения», - отметил он.

Напомним, ранее Жебривский сообщил, что утром 8 июня рядом с насосной станцией №1 (район Марьинки) прогремело около 40 взрывов.

 
ForUm

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