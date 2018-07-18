Председатель Запорожской ОГА Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и четыре Mercedes-Benz. Также он не отразил свои расходы на заграничные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери, которые в несколько раз превышают его официальный доход.

Об этом стало известно из постановлений, опубликованных в открытом реестре судебных решений, сообщает проект «Декларации» Bihus.Info.

В документах говорится, что в настоящее время сотрулники Национального антикоррупционного бюро расследуют против Константина Брыля уголовное дело по подозрению в недостоверном декларировании.

Следователи НАБУ установили, что Брыль имеет право пользования на 5 автомобилей - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover - но не указывает их в своих декларациях.

Также на главу Запорожской области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль владеет 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 кв. м в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Напомним, ранее журналист 2Наших грошей» Анатолий Остапенко в своем сюжете «Детский мир» рассказывал о многочисленных зарубежных вояжах и мажорном образе жизни дочерей Константина Брыля.

Как показало дальнейшее расследование НАБУ, Брыль со своей женой Майей и тремя дочерьми побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где останавливались в дорогостоящих отелях. В частности, стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти 42 тыс. долларов, в то время как официальный годовой доход главы ОГА составил всего 10.

Еще в 10 тыс. долларов Брылю должно обойтись обучение его младшей дочери Майи в элитной «Новопечерский школе». Также следователи НАБУ подозревают, что глава Запорожской области с женой и тремя детьми являются членами конного клуба Butenko Stable, на что за год семья должна была потратить еще 160 тыс. гривен. Однако в разделе о расходах затраты ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб не отражены.

В своей декларации за 2017 год Константин Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 кв. м, 4 ценных часов и 4 карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и новенькую Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей хранит 150 тыс. долларов и 3,9 млн гривен.

Согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в ГДР в начале 90-х.