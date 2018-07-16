Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на скорейшем старте работы Высшего антикоррупционного суда и решении в месячный срок всех бытовых вопросов, прежде всего размещения суда и апелляционной палаты.

Об этом глава правительства заявил во время совещания по вопросам проведения первоочередных мероприятий, необходимых для обеспечения деятельности Высшего антикоррупционного суда, сообщили ForUm’у в пресс-служба Кабмина.

Гройсман напомнил, что после принятия парламентом Закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда» правительство одобрило план организации подготовки нужных нормативных актов. Ответственными за их обработку определены несколько органов власти, прежде всего Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, Министерство внутренних дел, Министерство социальной политики, Фонд государственного имущества.

«Законы приняты. Нужно принять все решения для запуска работы Антикоррупционного суда. Начинаются процедуры набора судей, размещение. И есть вещи, которые мы должны сделать для обеспечения потребностей – помещение, финансирование, охрана», - сказал Гройсман.

Он отметил, что среди прочего нужно определить и обеспечить охрану помещений Высшего антикоррупционного суда, личную охрану судей, их жилища и личной безопасности членов их семей, сохранения их имущества. Эту работу будут выполнять подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии.

Министерство финансов должно внести в проекты госбюджета на следующие годы расходы, необходимые для обеспечения деятельности антикоррупционного суда. Средства на финансирование этого года обеспечены, ведь были заранее внесены в государственную смету.

Минэкономразвития совместно с Фондом государственного имущества и Киевской городской государственной администрацией должны обеспечить надлежащими помещениями апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда для осуществления правосудия в первой инстанции.

Глава правительства дал поручение в течение месяца определить нужные помещения и подготовить всю необходимую документацию, включая финансирование аренды. «Даю вам один месяц на определение помещения. Также даю поручение МИД начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов. Задача – обеспечить все до момента, когда суд начнет работу», - сказал Гройсман.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».