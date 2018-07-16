Полицейские задержали мужчину, который 15 июля в Лиманском районе Донецкой области на территории базы отдыха в поселке Щурово во время словесного конфликта бросил в сторону оппонента самодельную гранату, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На месте следственно-оперативная группа установила, что при взрыве неизвестного предмета получили ранения двое жителей Краматорска 1979 и 1982 рождения.

За несколько часов правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим.

Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную «ручную гранату» (заряд от гранатомета с вставленным запалом) и вернулся, чтобы отомстить.

Следует отметить, что в эпицентре взрыва оказались шесть человек. Но, к счастью, большинство из них не пострадали. Ранения получили двое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе проведенных обысков у него изъяты аналогичные взрывчатые устройства и запалы. Их происхождение устанавливается. Факт изъятия квалифицированы по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 июля в результате взрыва неизвестного предмета на базе отдыха в поселке Щурово Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска.