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Встреча президента США Дональда Трампа с российским автократом Владимиром Путиным вряд ли можно назвать чем-то недопустимым. Однако, проблема в том, что политические инстинкты американского лидера относительно Кремля кажутся слишком мягкими. Об этом в эфире телеканала Bloomberg сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает УНИАН.

«Это может привести как минимум к возмутительным заявлениям, что мы уже видели и раньше», - пояснил бывший дипломат.

По его мнению, американскому президенту стоит продолжить разговор с Путиным о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, в частности о российской военной агрессии против Украины и аннексии Крыма. «Трампу стоит продолжить говорить о некоторых наиболее чувствительных эпизодах, о которых он уже упоминал на протяжении последних нескольких недель. Он говорил: «Что плохого, если я скажу Путину, что хочу иметь лучшие отношения с ним, но это случится лишь тогда, когда он вернет Крым под контроль Украины и поступит правильно в Сирии». Такой месседж отвечал бы американским интересам. И он бы эффективно убрал иллюзию о том, что как-то Путину удастся ослабить политику США в отношении России при том, что Россия будет продолжать усиленно работать против американских интересов по всему миру», - сказал Хербст.

Он также рассказал, что поддерживает связи с украинской стороной. И в Киеве встреча в Хельсинки вызывает беспокойство, поскольку война на Донбассе продолжается. Впрочем, по мнению экс-посла США, американская политика в отношении Украины и России после сегодняшней встречи вряд ли изменится.

Также Хербст не верит в то, что Трамп может договориться с Путиным о каком-то сотрудничестве в Сирии. «Могут быть различные договоренности о координации в Сирии. Но Путин держит США за наивных простаков. У нас была договоренность с Россией о перемирии в юго-западной Сирии. Но россияне нарушили ее вскоре после того, как было объявлено о визите советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Этим Кремль говорит: Вот видите, я могу унижать США, и при этом получить встречу с президентом Трампом», - пояснил бывший посол.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Хельсинки.
ForUm

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