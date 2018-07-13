также в разделеМир
В Пакистане в результате взрыва на митинге погибли 70 человек 10
В США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ РФ во вмешательстве в выборы 21
Трамп сообщил, о чем будет говорить с Путиным 21
Трамп назвал «Северный поток-2» трагедией и ошибкой Германии 16
Мэй: С РФ надо говорить с позиции силы 25
В МИД Германии заявили, что не будет считаться с заявлениями Трампа 35
Немецкие СМИ подверглись атаке российских хакеров 24
В Мехико обрушился торговый центр 197
Freedom House объяснила Трампу, почему не стоит дружить с Путиным 38
Чийгоз: Балуха держат в общей камере – ему очень сложно 29
В Каире возле аэропорта прогремел взрыв 25
В Китае взорвался химзавод, погибли 19 человек 129
Правительство Великобритании опубликовало стратегию выхода из ЕС 40
РФ продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года 20
Трамп заверил, что США не будут выходить из НАТО 35
СМИ: Трамп пригрозил союзникам выходом из НАТО 39
Отравленный «Новичком» британец дал показания полиции 46
Столтенберг считает важным диалог с РФ 20

Полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с «Новичком».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AFP.

«Британская полиция заявляет, что нашла «маленькую бутылочку», которая содержит Новичок, нервный агент, используемый в марте против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери», - говорится в сообщении.

Другое агентство АР со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители предполагают, что они нашли бутылку, которая могла быть источником отравления британской пары.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинилРоссию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги