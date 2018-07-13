Полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с «Новичком».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AFP.

«Британская полиция заявляет, что нашла «маленькую бутылочку», которая содержит Новичок, нервный агент, используемый в марте против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери», - говорится в сообщении.

Другое агентство АР со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители предполагают, что они нашли бутылку, которая могла быть источником отравления британской пары.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинилРоссию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.