Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил, что договорился с премьером Венгрии Виктором Орбаном продолжить диалог по закону об образовании на уровне министров, но Украина будет защищать свои национальные интересы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Никак не хочу это называть. У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии», - ответил Глава государства на вопрос как назвать венгерскую позицию относительно украинского Закона об образовании.

Он добавил: «Но Украина будет защищать свои национальные интересы. И действия украинской власти, и действия украинского Президента будут исходить из национальных интересов Украины».

Глава государства подчеркнул, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа. «По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа - окажется в изоляции сам», - отметил он.

Как известно, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.