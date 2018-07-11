также в разделеОбщество
Геращенко: РФ до сих пор не ответила на предложение Украины обменять 36 россиян 13
В Крыму скончался внук Брежнева 32
СБУ блокировала кибератаку спецслужб РФ на объект критической инфраструктуры 34
10 июля. Картина дня 27
В Украину спустя 18 лет вернулся черный аист 50
Суд не смог продлить арест Савченко 677
Издевавшихся над мужчиной харьковских копов уволили 28
Попавший 30 лет назад в плен в Афганистане волынянин может вернуться в Украину 122
В Украине создали рабочую группу по интеграции ромов 22
Работающему в РФ британскому журналисту запретили въезд в Украину 36
СБУ направила десятки представлений на аккредитованных в Раде журналистов 28
В «Укрзализныце» сосчитали дни до запуска скоростного поезда в «Борисполь» 34
Полиция обыскала Черкасский горсовет 33
ФИФА закрыла отзывы в своем Facebook 138
ГПУ: На верхних этажах гостиницы «Украина» нашли пули 95
ГПУ завершила расследование дела Добкина 53
Пинзеник: Ограничить доступ журналистов к Раде не удастся 25
ФФУ предложит Вукоевичу компенсацию и должность 91

Соучастник убийства журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрий Крысин в ходе заседания Дарницкого районного суда оскорбил мать погибшего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Двали.

«Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу! ... Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! ... Это ты хвора. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!» - прокричал он.

По сломам журналистки, Крысин заявил, что якобы Веремий бросал гранаты.

Она также сообщила, что во время заседания Крысин кричал на судью, а когда начали зачитывать обвинительный акт, кричал, что ему якобы плохо, что он не слышит, требовал перерыва и отвода прокурора.

Напомним, 22 декабря 2017 года Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы Крысина за причастность к убийству Веремия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги