Соучастник убийства журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрий Крысин в ходе заседания Дарницкого районного суда оскорбил мать погибшего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Двали.

«Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу! ... Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! ... Это ты хвора. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!» - прокричал он.

По сломам журналистки, Крысин заявил, что якобы Веремий бросал гранаты.

Она также сообщила, что во время заседания Крысин кричал на судью, а когда начали зачитывать обвинительный акт, кричал, что ему якобы плохо, что он не слышит, требовал перерыва и отвода прокурора.

Напомним, 22 декабря 2017 года Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы Крысина за причастность к убийству Веремия.