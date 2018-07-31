Судья Дарницкого суда Ольга Просалова, которую система автораспределения дел назначила председательствующей в уголовном производстве против координатора «титушек» Юрия Крысина, взяла самоотвод. Об этом сообщила потерпевшая по делу Светлана Кирилаш, супруга убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремея.

«Итак, друзья, судья Просалова заявила самоотвод. А слушать ее заявление будет Татьяна Щасная (напомню, рассматривала третье заявление стороны защиты об отводе Леонтюк, тогда отказала в удовлетворении). Заседание в понедельник, 6 августа, в 13:00 в Дарницком суде, ул. Севастопольская, 7/13. Приходите, будет интересно!», - написала она в Facebook.

Напомним, 26 июля Просалова приняла отвод судьи Дарницкого суда Любви Леонтик, которая рассматривала дело по обвинению Крысина в похищении и истязании активистов Евромайдана.

Представитель прокуратуры в суде Алексей Донской заявил, что судья, который рассматривает отвод в том или ином деле, не может рассматривать это дело по существу. Стала ли эта норма причиной самоотвода судьи Просаловой, или она имела другие мотивы, пока неизвестно.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея во время Евромайдана. Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение.

Еще один фигурант дела Сергей Чемес вину признал и активно сотрудничает со следствием. Крысин отрицает свою вину.