Судья Дарницкого райсуда Киева Ольга Просалова удовлетворил заявление защитника Юрия Крысина Евгения Солодко об отводе председательствующей судьи Любови Леонтюк. Отныне рассмотрение дела начнут слушать с начала, сообщает Громадське.

Главным обоснованием заявления было то, что муж судьи пока фигурирует в уголовном производстве, которое ведет прокуратура, а значит, может быть управляемой стороной обвинения.

По мнению прокуратуры, муж судьи еще не признан виновным, кроме этого деятельность родственников судьи не имеет отношения к ее объективности.

По словам прокурора Алексея Донского, такие обоснования уже заявлялись адвокатом Василенко в предыдущих требованиях об отводе. Но тогда суд не удовлетворил их.

«Получается так, что если судья в процессе принципиальна и равноудалена от сторон и на нее невозможно давить, то есть механизмы ее устранить. Мы видели заявление. Оно не основано на законе, оно фактически пустое», - сказал прокурор Донской.

Адвокат Крысина Евгений Солодко отказался говорить с журналистами. В то же время, стало известно, что он после этого заседания приостановил договор с Крысиным.

Теперь у Крысина два адвоката – Татьяна Гнатюк и Игорь Василенко.

Ранее адвокат Крысина пытался договориться об отмене статьи о пытках.

Напомним, апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение.

Еще один фигурант дела Сергей Чемес вину признал и активно сотрудничает со следствием. Крысин отрицает свою вину.