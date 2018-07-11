Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендез и сопредседателем сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Также резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течение времени, когда продолжается незаконная российская оккупация полуострова.

Сенаторы призывают правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, которые введены, в частности, согласно «Закону о противодействии противникам Америки через санкции» от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма РФ.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, признают ли США Крым в составе России, сказал: «Посмотрим».

По просьбе корреспондента телеканала CBS объяснить позицию президента, советник по нацбезопасности США Джон Болтон сказал, что он думает, что «президент часто говорит «мы посмотрим», чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине».

16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.

В Государственном департаменте подчеркнули неизменностьосновных принципов политики Соединенных Штатов по отношению к аннексированному Крыму.