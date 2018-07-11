В центре Киева началась акция протеста общественной организации «Авто Евро Сила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации. Об этом сообщается на странице сообщества «Киев Автомобильный» в Facebook.

«С 06:00 начался митинг «Авто Евро Силы». Проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, а именно: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская, правительственный квартал», – сказано в сообщении.

В то же время в Facebook организации «Авто Евро Сила» сообщается, что в правительственный квартал прибыли около 10 тысяч автомобилей со всей страны.

Как сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.